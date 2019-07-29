Abdurrahim Albayrak'tan Diagne açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin değerini bulması durumunda satacaklarını ifade etti ve "İlla ki satacağız diye bir şey yok. Kulübün menfaatlerini düşünerek bir karar vereceğiz" dedi.
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