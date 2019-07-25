Galatasaray'a haciz şoku!

Dursun Özbek'in, Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Salih Çelen, İstanbul 37. İcra dairesinden 23 Temmuz tarihli 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, TFF, Basketbol ve Voleybol Federasyonu, yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı camiada Özbek'in alacağına ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşulmaya başlandı.

DURSUN ÖZBEK DE İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTI

Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengiz'e devreden Dursun Özbek, Galatasaray'dan 20 milyon Euro'nun üzerindeki alacağının 13.6 milyon Euro'su (yaklaşık 90 milyon TL) için icra takibi başlatmıştı.

Özbek, 1.5 yıldır alacakları ile ilgili kendisiyle temasa geçilmediğini ve bazı senetlerin zamanının geldiğini belirterek, "Bu bir süreç. Stada gidip haciz yapmak değil" derken mevcut yönetim, Denetleme Kurulu raporunu mahkemede koz olarak kullanmak istiyor.

Kurulun raporlarında Özbek'e ait senetlerin hükümsüz olduğu ve geçerliliğini de yitirdiği savunuldu.