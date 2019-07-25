Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Uzun süredir Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Galatasaray alternatif isimleri de belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın peşinde olduğu golcü flaş bir açıklamaya imzasını attı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:57 Güncelleme: 25.07.2019 11:57
Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önceliğini Radamel Falcao'ya verse de alternatifler üzerinde de yoğunlaşıyor.

Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Bunlardan biri olan Genk'in Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta ise transferiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Yaptığı açıklama ile kafaları karıştıran yıldız oyuncu şunları dile getirdi:

Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

"Genk'te çok iyi zamanlar geçirdim. Burada bir hapishanede değilim. Somut bir teklif geldiği zaman konuşuruz."

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