Uzun süredir Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Galatasaray alternatif isimleri de belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın peşinde olduğu golcü flaş bir açıklamaya imzasını attı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
Güncelleme: 25.07.2019 11:57
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Sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önceliğini Radamel Falcao'ya verse de alternatifler üzerinde de yoğunlaşıyor.
Bunlardan biri olan Genk'in Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta ise transferiyle ilgili konuştu.
Yaptığı açıklama ile kafaları karıştıran yıldız oyuncu şunları dile getirdi:
"Genk'te çok iyi zamanlar geçirdim. Burada bir hapishanede değilim. Somut bir teklif geldiği zaman konuşuruz."