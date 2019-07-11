Diagne: Oynarsam kazanırız! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Diagne: Oynarsam kazanırız!

Diagne: Oynarsam kazanırız!

Diagne: Oynarsam kazanırız!

Senegal 'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi.

Senegal 'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi. Golcü oyuncu, "Allah bana 'de şampiyonluğu ve gol kralı olmayı nasip etti. 'nı da kazanırsak kekin üzerindeki krema olur. Fazla süre alamıyorum ama takımın başarısı önemli... Olası bir finalde oynarsam kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

  1. 11.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne: Oynarsam kazanırız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN