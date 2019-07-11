Diagne: Oynarsam kazanırız!

Senegal Milli Takımı'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi. Golcü oyuncu, "Allah bana Türkiye'de şampiyonluğu ve gol kralı olmayı nasip etti. Afrika Kupası'nı da kazanırsak kekin üzerindeki krema olur. Fazla süre alamıyorum ama takımın başarısı önemli... Olası bir finalde oynarsam kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.