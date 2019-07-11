Diagne: Oynarsam kazanırız!
Senegal Milli Takımı'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi.
Senegal Milli Takımı'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi. Golcü oyuncu, "Allah bana Türkiye'de şampiyonluğu ve gol kralı olmayı nasip etti. Afrika Kupası'nı da kazanırsak kekin üzerindeki krema olur. Fazla süre alamıyorum ama takımın başarısı önemli... Olası bir finalde oynarsam kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.
- 11.7.2019
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Diagne: Oynarsam kazanırız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.