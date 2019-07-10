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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kulübünde kritik dava günü

Galatasaray Kulübünde kritik dava günü

Kulübünde başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

sürecine girmesi beklenen 'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

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Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran'da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için yarına ertelenmişti.

14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek duruşma, yarın saat 11.30'da başlayacak. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.

  1. 10.07.2019
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