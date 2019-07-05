Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu!

Galatasaray'ın gündeminde olan Yusuf Erdoğan transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı forma ile poz vermiş ve görüntüler sosyal medyaya sızmıştı. Galatasaray yönetiminin Yusuf Erdoğan'ın bu davranışını hoş karşılamadıkları ve transfer ile ilgili yeni bir adım atmadıkları belirtildi. 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekibi Kasımpaşa talip oldu. Bu gelişmeden sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.