Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu!

'ın peşinde olduğu 'a talip oldu!

Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu!

transferinde flaş bir gelişme yaşandı. ile anlaştığı iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuya ekiplerinden talip oldu.

'ın gündeminde olan transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı forma ile poz vermiş ve görüntüler sosyal medyaya sızmıştı. Galatasaray yönetiminin Yusuf Erdoğan'ın bu davranışını hoş karşılamadıkları ve ile ilgili yeni bir adım atmadıkları belirtildi. 26 yaşındaki futbolcuya ekibi talip oldu. Bu gelişmeden sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 23:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN