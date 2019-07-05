Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu!
Yusuf Erdoğan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu.
Galatasaray'ın gündeminde olan Yusuf Erdoğan transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı forma ile poz vermiş ve görüntüler sosyal medyaya sızmıştı. Galatasaray yönetiminin Yusuf Erdoğan'ın bu davranışını hoş karşılamadıkları ve transfer ile ilgili yeni bir adım atmadıkları belirtildi. 26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekibi Kasımpaşa talip oldu. Bu gelişmeden sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 23:14
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Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Erdoğan'a Kasımpaşa talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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