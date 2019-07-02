Diagne resmen duyurdu! İspanya'ya transfer... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Diagne resmen duyurdu! İspanya'ya transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Diagne resmen duyurdu! 'ya ... Son dakika haberleri

Diagne resmen duyurdu! İspanya'ya transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Transferi hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılan, Galatasaraylı taraftarlarının özellikle sosyal medyadan topa tuttuğu ’nin paylaşımı bir hayli dikkat çekmişti. Senegalli oyuncu Arabistan'a gitmek istemediğini kaydederken ", ya da ’ya gitmek isterim" dedi.

hesabından '4 yıllık sözleşmem var kalmaya karar verdim, Arabistan'a da gitmiyorum' ifadelerini kullanan Diagne'nin kendisi hakkında yapılan yorumlara isyan ettiği belirtilirken, Senegalli futbolcunun yaşanan duruma son derece içerlendiği ve artık patlama noktasına geldiği bildirildi.

Şu anda Elemeleri için Mısır'da olan ve forması giyen Diagne'nin Akşam'da yer alan habere göre; özellikle 'Arabistan' iddialarını sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli golcünün menajerine;

'NEDEN ARABİSTAN'A GİDEYİM?'

"'de 31 gol attım ve kral oldum, şu anda milli takımdayım Afrika Kupası'nda mücadele eden dünyaca ünlü golcüler kadar golüm var hatta bazılarından da öndeyim, adımın sürekli Arabistan takımlarıyla anılmasını anlamıyorum. Eğer gerçekten olacaksam , ya da 'ya gitmek isterim." dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın genç yıldızı Belçika yolunda | Video haber

  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 13:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne resmen duyurdu! İspanya'ya transfer... Son dakika Galatasaray haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN