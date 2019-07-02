Diagne resmen duyurdu! İspanya'ya transfer... Son dakika Galatasaray haberleri
Transferi hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılan, Galatasaraylı taraftarlarının özellikle sosyal medyadan topa tuttuğu Mbaye Diagne’nin paylaşımı bir hayli dikkat çekmişti. Senegalli oyuncu Arabistan'a gitmek istemediğini kaydederken "İngiltere, Almanya ya da İspanya’ya gitmek isterim" dedi.
Sosyal medya hesabından '4 yıllık sözleşmem var kalmaya karar verdim, Arabistan'a da gitmiyorum' ifadelerini kullanan Diagne'nin kendisi hakkında yapılan yorumlara isyan ettiği belirtilirken, Senegalli futbolcunun yaşanan duruma son derece içerlendiği ve artık patlama noktasına geldiği bildirildi.
Şu anda Afrika Kupası Elemeleri için Mısır'da olan ve milli takım forması giyen Diagne'nin Akşam'da yer alan habere göre; özellikle 'Arabistan' iddialarını sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli golcünün menajerine;
'NEDEN ARABİSTAN'A GİDEYİM?'
"Türkiye'de 31 gol attım ve kral oldum, şu anda milli takımdayım Afrika Kupası'nda mücadele eden dünyaca ünlü golcüler kadar golüm var hatta bazılarından da öndeyim, adımın sürekli Arabistan takımlarıyla anılmasını anlamıyorum. Eğer gerçekten transfer olacaksam İngiltere, Almanya ya da İspanya'ya gitmek isterim." dediği öğrenildi.
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 13:51
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