Selçuk İnan sürprizi! 1 yıllığına... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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sürprizi! 1 yıllığına... Son dakika haberleri

Selçuk İnan sürprizi! 1 yıllığına... Son dakika Galatasaray haberleri

'da için sürpriz karar... Sarı kırmızılılarda teknik direktör 'in 1 sezon daha takımında görmek istediği Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşirken tecrübeli oyuncuyla 1 sezonluk kontrat yapılacak.

'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.

Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürerken Selçuk'un 500 bin Euro'ya imza atılması bekleniyor.

Selçuk İnan, Galatasaray kariyeri boyunca 400 müsabakaya çıkarken 61 gol 77 asistle oynamıştı.

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  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 10:46
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