Selçuk İnan sürprizi! 1 yıllığına... Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da Selçuk İnan için sürpriz karar... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in 1 sezon daha takımında görmek istediği Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşirken tecrübeli oyuncuyla 1 sezonluk kontrat yapılacak.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.
Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürerken Selçuk'un 500 bin Euro'ya imza atılması bekleniyor.
Selçuk İnan, Galatasaray kariyeri boyunca 400 müsabakaya çıkarken 61 gol 77 asistle oynamıştı.
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 10:46
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Selçuk İnan sürprizi! 1 yıllığına... Son dakika Galatasaray haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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