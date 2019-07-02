Galatasaray'ın genç yıldızı Belçika yolunda | Video haber
Galatasaray'ın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Recep Gül, Belçika ekibi Westerlo ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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