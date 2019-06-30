Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi!

'da Onyekuru kararını verdi!

Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi!

, geçen sezon Everton’dan kiraladığı ’yu, 1 yıl daha kiralıyor. İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığı, Nijeryalı futbolcunun da 1 sezon daha Galatasaray’da forma giymek istediği aktarıldı.

Aslan işini sağlama alıyor. Çifte kupalı , aynı başarılı tekrarlama ve Devler Ligi'nde akılda kalıcı işler yapmak için yaptığı takviyelerini, gözbebeği ile süslüyor. Galatasaray ve oyuncunun tapusuna sahip Everton, Nijeryalı yıldızın 1 sezon daha kiralanması için anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri William Da Villa'nın da görüşmelerde futbolcunun Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti.

1.5 MiLYON EURO KAZANDI

Geçen sezon 44 maçta 16 gol, 4 asist ile 2 kupada da büyük katkı veren sol kanat, geçen sezon G.Saray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon euro kazanmıştı. Everton'a da kiralama bedeli olarak 800 bin euro ödenmişti. Ancak bu sezonki kiralama anlaşmasının içinde, satın alma opsiyonunun olup olmadığı da bilinmiyor. Akşam'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın, satın alma opsiyonuyla ilgili bir girişim yapması bekleniyor.

iLK TERCiHiM GALATASARAY

Normal şartlarda Nijeryalı yıldızın uygun bedelle kiralanması ya da bonservisiyle kadroya katılması, Türk kulüpleri için düşük bir ihtimal. Ama Onyekuru'nun, G.Saray ve Terim sevgisi, Sarı-Kırmızılı kulübün avantajı oldu. Onyekuru'nun daha önce verdiği bir röportajda şu ifadeler, durumu daha iyi özetliyor: benim için bir şans. Onu çok seviyorum. Benim ilk tercihim her zaman G.Saray'dır. Everton izin verirse Galatasaray'da kalırım.

  1. 30.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN