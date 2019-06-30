Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi!
Galatasaray, geçen sezon Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’yu, 1 yıl daha kiralıyor. İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığı, Nijeryalı futbolcunun da 1 sezon daha Galatasaray’da forma giymek istediği aktarıldı.
Aslan işini sağlama alıyor. Çifte kupalı Galatasaray, aynı başarılı tekrarlama ve Devler Ligi'nde akılda kalıcı işler yapmak için yaptığı takviyelerini, gözbebeği Henry Onyekuru ile süslüyor. Galatasaray ve oyuncunun tapusuna sahip Everton, Nijeryalı yıldızın 1 sezon daha kiralanması için anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri William Da Villa'nın da görüşmelerde futbolcunun Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti.
1.5 MiLYON EURO KAZANDI
Geçen sezon 44 maçta 16 gol, 4 asist ile 2 kupada da büyük katkı veren sol kanat, geçen sezon G.Saray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon euro kazanmıştı. Everton'a da kiralama bedeli olarak 800 bin euro ödenmişti. Ancak bu sezonki kiralama anlaşmasının içinde, satın alma opsiyonunun olup olmadığı da bilinmiyor. Akşam'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın, satın alma opsiyonuyla ilgili bir girişim yapması bekleniyor.
iLK TERCiHiM GALATASARAY
Normal şartlarda Nijeryalı yıldızın uygun bedelle kiralanması ya da bonservisiyle kadroya katılması, Türk kulüpleri için düşük bir ihtimal. Ama Onyekuru'nun, G.Saray ve Terim sevgisi, Sarı-Kırmızılı kulübün avantajı oldu. Onyekuru'nun daha önce verdiği bir röportajda şu ifadeler, durumu daha iyi özetliyor: Fatih Terim benim için bir şans. Onu çok seviyorum. Benim ilk tercihim her zaman G.Saray'dır. Everton izin verirse Galatasaray'da kalırım.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Galatasaray'da Onyekuru kararını verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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