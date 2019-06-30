Galatasaray için Rafinha iddiası | Video haber
Galatasaray için Rafinha iddiası! Record: Galatasaray, Barcelona'ya teklif yapacak.
Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Portekiz'in Record gazetesi, Banega'yı renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray'ın, bu kez de Barcelona'dan Rafinha'yı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde Valencia ile yarışacağı ifade ediliyor.
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