Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı | Video haber
Babel ve Ozornwafor Galatasaray'ın son yabancıları oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den forvet transferi! Galatasaray...
- Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...
- Deniz Türüç transferini kendi açıkladı! 10 milyon euro...
- Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! 18 transfer arka arkaya... Son dakika haberleri
- Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı
- Hasan Kartal'dan flaş sözler "Muriç takımda..."
- Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.