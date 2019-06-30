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Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek
Suudi takımlarının Mbaye Diagne'yi almakta gecikmesi, Galatasaray'ın transfer bütçesini olumsuz etkiledi. Bu konuda B planını yapan Aslan, gecikme uzarsa iki yıldızından birini feda edecek ve bu şekilde transferlerin önünü açacak.
30 Haziran 2019 Pazar 14:03
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'a transferinde yaşanan tıkanma nedeniyle yeni bir harekat tarzı geliştiriyor.
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UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin gitmesi uzarsa, para edecek iki futbolcusundan birini satacak.
Buna göre de teknik kadro kararını verecek.
MARCAO 25-30 MİLYONLUK YETENEK
Cim-Bom'un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya'dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi.