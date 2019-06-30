Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Suudi takımlarının Mbaye Diagne'yi almakta gecikmesi, Galatasaray'ın transfer bütçesini olumsuz etkiledi. Bu konuda B planını yapan Aslan, gecikme uzarsa iki yıldızından birini feda edecek ve bu şekilde transferlerin önünü açacak.

30 Haziran 2019 Pazar 14:03
Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'a transferinde yaşanan tıkanma nedeniyle yeni bir harekat tarzı geliştiriyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin gitmesi uzarsa, para edecek iki futbolcusundan birini satacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Buna göre de teknik kadro kararını verecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

MARCAO 25-30 MİLYONLUK YETENEK

Cim-Bom'un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya'dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi.

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