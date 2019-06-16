Sürpriz yaptık!

Almanya'daki kutlamalara katılan Yunus Akgün, sezonu iki kupa ile kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi. "Bu sene 2 kupa birden aldık. Bunu kimse bizden beklemiyordu" diyen 18 yaşındaki futbolcu, "İmkansızı başardık. Şimdi önümüzdeki sezon hedef 23. Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi uca kadar gitmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız" dedi.

HEDEF AVRUPA

Avrupa takımları ile anılan ve Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemek istediği genç yıldız Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini sonrasında A Milli Takım'a yükselmek, ardından da Avrupa'da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.