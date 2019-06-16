Sürpriz yaptık!
Almanya'daki kutlamalara katılan Yunus Akgün, sezonu iki kupa ile kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Almanya'daki kutlamalara katılan Yunus Akgün, sezonu iki kupa ile kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi. "Bu sene 2 kupa birden aldık. Bunu kimse bizden beklemiyordu" diyen 18 yaşındaki futbolcu, "İmkansızı başardık. Şimdi önümüzdeki sezon hedef 23. Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi uca kadar gitmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız" dedi.
HEDEF AVRUPA
Avrupa takımları ile anılan ve Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemek istediği genç yıldız Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini sonrasında A Milli Takım'a yükselmek, ardından da Avrupa'da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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