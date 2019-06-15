Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Bursaspor'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan fakat kulüpten bonservisini alacağı iddia edilen Aytaç Kara'nın, Galatasaray'ın gündeminde olduğu öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezondan yaklaşık 2.400 TL alacağı olan Aytaç Kara'nın buna karşılık bonservisini alacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Aytaç'a, "Bonservisini al, görüşelim." dedi.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 6 gol atrken, 2 assit yaptı. Aytaç Kara daha önce Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor ve Altay kulüplerinde forma giydi. 26 yaşında ve orta saha mevkinde görev yapan Aytaç Kara'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Aytaç Kara'nın alacaklarına karşılık Bursaspor'dan bonservisini alması bekleniyor.