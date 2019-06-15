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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan flaş hamlesi!

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi!

'de son şampiyon , çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor. Sarı-kırmızılar orta sahada Ndiaye'nin kiralık sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Buna göre o bölgeye oyuncu bakan Galatasaray yönetimi sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı.

'de geçtiğimiz sezon küme düşen 'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan fakat kulüpten bonservisini alacağı iddia edilen 'nın, 'ın gündeminde olduğu öne sürüldü.

Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezondan yaklaşık 2.400 TL alacağı olan Aytaç Kara'nın buna karşılık bonservisini alacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Aytaç'a, "Bonservisini al, görüşelim." dedi.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 6 gol atrken, 2 assit yaptı. Aytaç Kara daha önce , , ve Altay kulüplerinde forma giydi. 26 yaşında ve orta saha mevkinde görev yapan Aytaç Kara'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Aytaç Kara'nın alacaklarına karşılık Bursaspor'dan bonservisini alması bekleniyor.

  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 01:18
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