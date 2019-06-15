Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu açıklamıştı. Transferde önümüzdeki yıllarda da faydalanabileceği oyunculara yönelen Galatasaray'da scout ekibi adeta maden buldu. Scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği 2 isim teknik heyetten geçer not aldı. İşte transfer harekatının detayları...
15 Haziran 2019 Cumartesi 19:27
Güncelleme: 15.06.2019 19:27
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar hedef büyüttü.
Ana hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu belirten Başkan Mustafa Cangiz, temellerini atacağız açıklamasını yapmıştı.
Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ileriki yıllarda takıma katkı verebilecek oyunculara yöneldi.
Sarı-kırmızılıların scout ekibi adeta bir maden buldu.