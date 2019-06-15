Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu açıklamıştı. Transferde önümüzdeki yıllarda da faydalanabileceği oyunculara yönelen Galatasaray'da scout ekibi adeta maden buldu. Scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği 2 isim teknik heyetten geçer not aldı. İşte transfer harekatının detayları...
15 Haziran 2019 Cumartesi 19:27 Güncelleme: 15.06.2019 19:27
Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar hedef büyüttü.

Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Ana hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu belirten Başkan Mustafa Cangiz, temellerini atacağız açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ileriki yıllarda takıma katkı verebilecek oyunculara yöneldi.

Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılıların scout ekibi adeta bir maden buldu.

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