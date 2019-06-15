Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer!

Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu açıklamıştı. Transferde önümüzdeki yıllarda da faydalanabileceği oyunculara yönelen Galatasaray'da scout ekibi adeta maden buldu. Scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği 2 isim teknik heyetten geçer not aldı. İşte transfer harekatının detayları...

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:27 Güncelleme: 15.06.2019 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





