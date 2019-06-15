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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. Şu an Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. İşte Jimmy Durmaz'ın o paylaşımı...
15 Haziran 2019 Cumartesi 21:07 Güncelleme: 15.06.2019 21:45
Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ve Ryan Babel'in ardından sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Jimmy Durmaz'dan flaş bir paylaşım geldi.

Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Fransa Ligi Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Türkiye'deyim" mesajı yolladı.

Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Menajeri aracılığıyla Galatsaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz'ın transfer döneminin resmen başlayacağı 17 Haziran Pazartesi gününden sonra sarı-kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Bu arada Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti.

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