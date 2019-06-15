Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!

Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. Şu an Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. İşte Jimmy Durmaz'ın o paylaşımı...

15 Haziran 2019 Cumartesi 21:07 Güncelleme: 15.06.2019 21:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





