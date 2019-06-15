Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!

Galatasaray'da Mbaye Diagne sosyal medyadan Galatasaray yazısını sildi. Senegalli futbolcunun bu hareketi ayrılığın belgesi olarak yorumlandı. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer olan Diagne, geçtiğimiz sezonu 30 golle krallık tacını takmıştı.



Golcü futbolcunun adı Arabistan takımlarından Al Shabab ile anılıyor. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabından Al Shabab'taki bazı oyuncuları da takip etmeye başlamıştı. Transferin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.





