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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'ı sildi!

Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!

Geçtiğimiz sezon 'i gol kralı olarak tamamlayan , futbolundan çok özel hayatındaki davranışları ile konuşuluyordu. Devre arasında 'dan 'a 13 milyon euro bonservis bedeli ile olan Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemdeydi. Mbaye Diagne, hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı ve golcü oyuncunun bu hareketi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

'da sosyal medyadan Galatasaray yazısını sildi. Senegalli futbolcunun bu hareketi ayrılığın belgesi olarak yorumlandı. Devre arasında 'dan 13 milyon euroya olan Diagne, geçtiğimiz sezonu 30 golle krallık tacını takmıştı.

Golcü futbolcunun adı Arabistan takımlarından ile anılıyor. Senegalli futbolcu hesabından Al Shabab'taki bazı oyuncuları da takip etmeye başlamıştı. Transferin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.


  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 22:34
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