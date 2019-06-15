Flaş Belhanda krizi!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yer aldığı milli takım kampında şok kriz! Fas basınına göre Abderazak Hamdallah, Belhanda ve Dirar'ın da içinde bulunduğu bir grupla iyi anlaşamadığı ve kendisine kötü davranıldığı için milli takım kampını terk etti.
15 Haziran 2019 Cumartesi 21:55
Güncelleme: 15.06.2019 21:55
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Fas Milli takımı kampında şoke eden olay! Suudi Arabistan'da 32 maçta 46 gol atarak sezonun en golcü ismi olan Abdelrazak Hamdallah'ın milli takım kampından ayrılması ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.
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Zira Abdelrazak Hamdallah'ın sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı Fas Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken, golcü futbolcunun instagram hesabından spor yaparken paylaştığı videolar kafaları karıştırdı.
Abdelrazak Hamdallah'ın sakatlık nedeniyle Fas Milli takım kampından ayrıldığı açıklanmasına rağmen oyuncunun instagram hesabından antrenman yaptığı anın videolarını paylaşması şaşkınlığa sebep oldu.
Futbolcunun milli takım kampındaki ortamdan şikayetçi olduğu ve kendisine kötü davranıldığı için ayrıldığı iddia edildi.
BELHANDA - HAMDALLAH KRİZİ!
Fas basını Hamdallah'ın milli takım kampından ayrılmasının sebebi olarak Belhanda'yı işaret etti.