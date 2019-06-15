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Galatasaray'da Diagne'nin yerine yıldız isim! İşte bonservis bedeli
Ara transfer döneminde 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Diagne'yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray, geçen sezondan beri peşinde olduğu yıldız golcü için yeniden teklif sunacak. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı...
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:43
Güncelleme: 15.06.2019 07:43
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.
Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.
Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.