Galatasaray'da Diagne'nin yerine yıldız isim! İşte bonservis bedeli

Ara transfer döneminde 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Diagne'yi elden çıkarmak isteyen Galatasaray, geçen sezondan beri peşinde olduğu yıldız golcü için yeniden teklif sunacak. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı...