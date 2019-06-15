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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Babel en çok kazanan 2. oyuncu olacak

Babel en çok kazanan 2. oyuncu olacak

ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen 'in 2 yılda 7.5 milyon euro kazanacağı iddiaları tartışma yarattı. 'tan 2.1 milyon euro aldığı, kiralık gittiği Fulham'da 6 ay için 1 milyon sterlin aldığı ortamda G.Saray'ın 33 yaşına gelmiş Babel'e, yılda 3.75 milyon euro ödemesinin büyük sıkıntıya neden olacağı iddia edildi

ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen 'in 2 yılda 7.5 milyon euro kazanacağı iddiaları tartışma yarattı. 'tan 2.1 milyon euro aldığı, kiralık gittiği Fulham'da 6 ay için 1 milyon sterlin aldığı ortamda G.Saray'ın 33 yaşına gelmiş Babel'e, yılda 3.75 milyon euro ödemesinin büyük sıkıntıya neden olacağı iddia edildi. Babel'e bu rakam ödenirse, 3.85 milyon euro kazanan Feghouli'den sonra sarı-kırmızılıların en fazla kazanan oyuncusu olacak. Öte yandan Hollandalı yıldızın 1 hafta içinde 'a geleceği ileri sürüldü. Yönetimle son kez masaya oturacak olan Babel'in ardından imza atacağı kaydedildi.

LENS İLE TATİLDE
Bu arada şu an Amerika'da olan Ryan Babel, Beşiktaşlı eski takım arkadaşı Lens ile tatil fotoğraflarını paylaştı. Hollandalı saç renklerine vurgu yaparak "3'ü bir çeşit" yazdı.
  1. 15.6.2019
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