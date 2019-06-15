Babel en çok kazanan 2. oyuncu olacak
Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilen Ryan Babel'in 2 yılda 7.5 milyon euro kazanacağı iddiaları tartışma yarattı. Beşiktaş'tan 2.1 milyon euro aldığı, kiralık gittiği Fulham'da 6 ay için 1 milyon sterlin aldığı ortamda G.Saray'ın 33 yaşına gelmiş Babel'e, yılda 3.75 milyon euro ödemesinin büyük sıkıntıya neden olacağı iddia edildi
LENS İLE TATİLDE
Bu arada şu an Amerika'da olan Ryan Babel, Beşiktaşlı eski takım arkadaşı Lens ile tatil fotoğraflarını paylaştı. Hollandalı saç renklerine vurgu yaparak "3'ü bir çeşit" yazdı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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