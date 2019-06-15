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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Devler Ligi şifresiz

Devler Ligi şifresiz

, yeni yayın platformu olan UEFA TV'yi yayın hayatına soktuğunu açıkladı. UEFA TV'de gelecek sezondan itibaren ve maçlarıyla birlikte birçok UEFA organizasyonu karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağı bildirildi.

, yeni yayın platformu olan UEFA TV'yi yayın hayatına soktuğunu açıkladı. UEFA TV'de gelecek sezondan itibaren ve maçlarıyla birlikte birçok UEFA organizasyonu karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağı bildirildi.
  1. 15.6.2019
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