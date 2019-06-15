Devler Ligi şifresiz
UEFA, yeni yayın platformu olan UEFA TV'yi yayın hayatına soktuğunu açıkladı. UEFA TV'de gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla birlikte birçok UEFA organizasyonu karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağı bildirildi.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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