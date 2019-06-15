Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in eksik gördüğü mevkilere takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında takıma katılan Mbaye Diagne'nin bekleneni verememesi üzerine iyi bir fiyatla takımdan göndermek isteyen yönetim, buradan gelecek kaynak ile yeni transferler yapmak istiyor. Son olarak gözünü İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılara dev rakip çıktı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 20:08
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Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yakın bir zamanda Beşikaş'ın eski yıldız Ryan Babel'i açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, bu sebepten dolayı finansal kaynak sağlayabilecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.
Gönderilecek oyuncuların yanında gerekli mevkiler için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak gözünü İtalya'ya çevirdi.