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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaraylı tarih yazdı

Galatasaraylı tarih yazdı

'da 2014'te maç analiz uzmanı olarak çalışmaya başlayan, Haziran 2017'de ise asistan antrenörlüğe getirilen , Cimbom'dan ayrılıp Roma takımına gitmişti. Tanrıvermiş, Roma U15'le, şampiyonu oldu.

'da 2014'te maç analiz uzmanı olarak çalışmaya başlayan, Haziran 2017'de ise asistan antrenörlüğe getirilen , Cimbom'dan ayrılıp Roma takımına gitmişti. Tanrıvermiş, Roma U15'le, şampiyonu oldu. Roma'daki milli yıldızımız de sosyal medya hesabından Tanrıvermiş için, "Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" mesajını paylaştı.

  1. 15.6.2019
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