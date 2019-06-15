Galatasaraylı tarih yazdı
Galatasaray'da 2014'te maç analiz uzmanı olarak çalışmaya başlayan, Haziran 2017'de ise asistan antrenörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş, Cimbom'dan ayrılıp Roma U15 takımına gitmişti. Tanrıvermiş, Roma U15'le, İtalya şampiyonu oldu.
Galatasaray'da 2014'te maç analiz uzmanı olarak çalışmaya başlayan, Haziran 2017'de ise asistan antrenörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş, Cimbom'dan ayrılıp Roma U15 takımına gitmişti. Tanrıvermiş, Roma U15'le, İtalya şampiyonu oldu. Roma'daki milli yıldızımız Cengiz Ünder de sosyal medya hesabından Tanrıvermiş için, "Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" mesajını paylaştı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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