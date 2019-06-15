Galatasaraylı tarih yazdı

Galatasaray'da 2014'te maç analiz uzmanı olarak çalışmaya başlayan, Haziran 2017'de ise asistan antrenörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş, Cimbom'dan ayrılıp Roma U15 takımına gitmişti. Tanrıvermiş, Roma U15'le, İtalya şampiyonu oldu. Roma'daki milli yıldızımız Cengiz Ünder de sosyal medya hesabından Tanrıvermiş için, "Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" mesajını paylaştı.