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15 Haziran 2019, Cumartesi
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için beklemede

Banega için beklemede

, anlaşmaya vardığı konusunda kulübü ile pazarlığa başlamıştı. İspanyollar 30 yaşındaki orta saha için 7 milyon euro fiyat çekerken, 5.5 önermişti. Daha fazla rakam yükseltmeyecek olan yönetim, Sevilla'nın kararını bekliyor.

, anlaşmaya vardığı konusunda kulübü ile pazarlığa başlamıştı. İspanyollar 30 yaşındaki orta saha için 7 milyon euro fiyat çekerken, 5.5 önermişti. Daha fazla rakam yükseltmeyecek olan yönetim, Sevilla'nın kararını bekliyor.
  1. 15.6.2019
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