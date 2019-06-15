Daha yapacak çok işimiz var
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı kulüp üyelerinin, yöneticilerin yetkilerinin durdurulması için açtığı dava ile ilgili konuştu. Günay "Yürüyen bir dava süreci var. Kim haklı, kim haksız buna mahkeme karar verecek. Biz bu süreçte Galatasaray zarar görmesin diye hiç ibrasızlık durumu yaşanmamış gibi işimize dört elle sarılıp hem şampiyon olduk hem de Türkiye Kupası'nı kazandık" dedi.
ŞAMPİYONLUK TURU ALMANYA'DA
Galatasaray, şampiyonluk kupasıyla dünya turunu sürdürüyor. Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve sanatçı Coşkun Sabah, Almanya'nın Manheim kentindeki kutlamalara katılırken, yolculuk esnasında bu fotoğrafı paylaştı.
KUTLAMALAR TAM GAZ
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen kutlamaya yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Organizasyonda çok sayıda çok sayıda sarıkırmızı renklere gönül veren Galatasaray taraftarı da katıldı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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