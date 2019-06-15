VIP koltuklar satışta
Galatasaray'ın üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağı yeni sezon öncesinde VIP koltuk satışı start alıyor. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda tüm iç saha maçları için VIP koltuk yenileme dönemi, 17 Haziran Pazartesi saat 10.00'da başlıyor.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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