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15 Haziran 2019, Cumartesi
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koltuklar satışta

VIP koltuklar satışta

'ın üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağı öncesinde koltuk satışı start alıyor. Cimbom'un , ve 'nda tüm iç saha maçları için VIP koltuk yenileme dönemi, Pazartesi saat 10.00'da başlıyor.

'ın üst üste 3. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağı öncesinde koltuk satışı start alıyor. Cimbom'un , ve 'nda tüm iç saha maçları için VIP koltuk yenileme dönemi, Pazartesi saat 10.00'da başlıyor.
  1. 15.6.2019
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