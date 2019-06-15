Diagne gitti gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Diagne gitti gidiyor

gitti gidiyor

Diagne gitti gidiyor

forvetin, ’la 4.5 milyon euro’dan 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. ’ın istediği rakam konusunda ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kaprisleriyle hem yönetim hem de taraftarların tepkisini çeken , 'a çok yakın... forvetin, Arabistan ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. ile Suudi kulübü arasındaki bonservis pazarlığının ise sürdüğü kaydedildi. Al Shabab'lı yetkililerin 13 milyon euro önerdiği sarı-kırmızılı yönetimin ise 15 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Transferin Galatasaray'ın istediği rakama biteceği ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

TAKİBE BAŞLADI BİLE
Bu arada sosyal medya bağımlılığı ile bilinen Diagne, sinyalini de verdi. 27 yaşındaki forvet, instagram'dan Al Shabab'lı futbolcuları takip etmeye başladı. Bubacarr Trawally ve Hasan Muath'ı izlemeye alan Diagne, ardından kendi hesabında Trawally'nın fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" diye yazdı.

  1. 15.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne gitti gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN