Diagne gitti gidiyor
Senegalli forvetin, Al Shabab’la 4.5 milyon euro’dan 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Galatasaray’ın istediği rakam konusunda ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Kaprisleriyle hem yönetim hem de taraftarların tepkisini çeken Diagne, Al Shabab'a çok yakın... Senegalli forvetin, Arabistan ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. Galatasaray ile Suudi kulübü arasındaki bonservis pazarlığının ise sürdüğü kaydedildi. Al Shabab'lı yetkililerin 13 milyon euro önerdiği sarı-kırmızılı yönetimin ise 15 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Transferin Galatasaray'ın istediği rakama biteceği ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.
TAKİBE BAŞLADI BİLE
Bu arada sosyal medya bağımlılığı ile bilinen Diagne, transfer sinyalini de verdi. 27 yaşındaki forvet, instagram'dan Al Shabab'lı futbolcuları takip etmeye başladı. Bubacarr Trawally ve Hasan Muath'ı izlemeye alan Diagne, ardından kendi hesabında Trawally'nın fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" diye yazdı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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