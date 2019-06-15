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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Terim’in sakatlık korkusu

Terim’in sakatlık korkusu

, ve maçları için giden oyuncuların sakatlık yaşamasından korkuyor. Uruguay'la mücadele edecek Muslera'nın yanı sıra, , , ve 'daki Afrika Kupası'nda ter dökecek.

, ve maçları için giden oyuncuların sakatlık yaşamasından korkuyor. Uruguay'la mücadele edecek Muslera'nın yanı sıra, , , ve 'daki Afrika Kupası'nda ter dökecek.
  1. 15.6.2019
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