Terim’in sakatlık korkusu
Fatih Terim, Copa Amerika ve Afrika Kupası maçları için giden oyuncuların sakatlık yaşamasından korkuyor. Uruguay'la mücadele edecek Muslera'nın yanı sıra, Kongolu Luyindama, Cezayirli Feghouli, Nijeryalı Onyekuru ve Faslı Belhanda Mısır'daki Afrika Kupası'nda ter dökecek.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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