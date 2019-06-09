Trezeguet çok yakında Galatasaray'da!

Galatasaray-Kasımpaşa arasındaki sıkı pazarlıklar yeniden başladı. Forvet açığını devre arasında Mbaye Diagne'yi alarak lacivert-beyazlı ekipten karşılayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Trezeguet'nin peşinde... Mısırlı futbolcuyu, sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna katmayı çok isteyen ancak Kasımpaşa'yı ikna edemeyen yönetimin, Trezeguet'nin de araya girmesiyle görüşmelerde önemli yol aldığı ifade edildi. Taraftarların büyük ilgisini çeken transfer iddiası TRT Spor'da Ersin Düzen'den geldi.



KASIMPAŞA'YA BASKI

"Güvenmediğim haberleri paylaşmıyorum" diyen Ersin Düzen, "Gecenin bombası Trezeguet... Gizliden gizliye bu transfer için uğraşan Galatasaray, bu transferde epey mesafe kat etti" ifadesini kullandı. Diagne ile çok iyi anlaşan Trezeguet'yi kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, devre arasında 7 milyon Euro talep eden Kasımpaşa'ya 4 milyon Euro artı bir oyuncu teklif ettiği ve pazarlıklarda sona gelindiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'da için ısrarcı olmasının büyük avantaj oluşturduğu ifade edildi.

GİZLEMEDİ

Geçen sezon da Galatasaray ile anılan Trezeguet, 3 Temmuz 2018 tarihinde sarı-kırmızılı takıma transferi sorulması üzerine, "İnşallah gerçekleşir" diyerek tercihini ortaya koymuştu.



2.5 MIİLYON EURO'YA MAL OLDU

2018 yılında Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer olan Trezeguet'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, geçen sezon 2 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun anlaşmasını uzatmıştı. Kasımpaşa ayrıca 500 bin Euro da kiralama ücreti ödedi.



GERİ ADIM ATTI

Cimbom, devre arasında Diagne için Kasımpaşa ile 10 milyon euro'ya el sıkışmış, aynı zamanda yetenekli kanat oyuncusu Trezeguet için de ağız yoklamıştı. Devre arasında Mısırlı için 7 milyon euro isteyen Kasımpaşa'nın oyuncunun da talebiyle indirime gittiği belirtildi.