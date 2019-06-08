Yıldız golcüden Galatasaray'a mesaj!
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Yıldız golcüden Galatasaray'a mesaj!

Yıldız golcüden 'a mesaj!

Yıldız golcüden Galatasaray'a mesaj!

'ın forvet alternatifleri arasında yer alan Caicedo transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ekvadorlu golcünün menajeri Sarı-Kırmızılı kulübe, “Felipe size gelmeye hazır” mesajı gönderdi.

Lazio'nun çılgın başkanı Claudio Lotito'nun sorun çıkarması üzerine askıya alınan , Lotito engelinin ortadan kalkmasıyla yeniden gündeme alındı. Lazio'nun sözleşmesinin son yılına girecek oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç forma giymeyen Caicedo'nun bu ayrıcalığı yaşamak için gemileri yaktığı gelen haberler arasında… Serie A'da Lazio formasıyla çok iyi bir sezon geçiren 30 yaşındaki Caicedo, 28 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı.

TALİSCA İMKANSIZ

Güneş'te yer alan habere göre Aslan'ın, 'ın eski yıldızı 'yı kadrosuna katmak istediği iddiaları ortaya atılırken idarecilerinin böyle bir girişimde bulunulmadığı ortaya çıktı. Sambacının menajerine yakın bazı aracıların "Talisca'yı kiralayabiliriz" diye teklifte bulunduğu, oyuncunun da 'de forma giymek adına 'deki yarım sezonluk kazancı olan 6 milyon euro garanti para talep ettiği belirtildi. Maaş bütçesinde ciddi bir düşüş hede- eyen ve , Muslera gibi yüksek kontratlı isimlerin dahi gönderilmesi gündeme gelen G.Saray'da bir futbolcuya yarım sezon için 6 milyon euro ödemenin mümkün olmadığı aktarıldı.

  1. 08.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldız golcüden Galatasaray'a mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN