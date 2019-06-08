Galatasaray'da iki yıldızın bileti kesildi!

Galatasaray, sözleşmelerinin son yılına giren iki yıldız ismi iyi bir paraya satarak elden çıkarmak istiyor. Satışları gerçekleşirse bonservis gelirinin yanı sıra Galatasaray yüksek ücret yükünden de kurtulmuş olacak.
8 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
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Galatasaray'da yöneticilere ve teknik heyete bu dönem tatil yok...
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Özellikle teknik direktör Fatih Terim sürekli yeni sezon yapılanması üzerinde çalışıyor.
Başkan ve kurmayları da mali yönden çok ince hesaplar yapıyor.
Sarı-kırmızılılar yaşları da ilerleyen oyuncuları bu yaz satmayı hedefliyor, çünkü bu oyuncular gelecek sezonun sonunda boşa çıkacaklar.
Galatasaray, gelecek yıl iki Brezilyalı yıldızından bonservis bedeli kazanma şansını kaybedecek.