Fatih Terim'in heykeli dikiliyor!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'in heykeli dikiliyor!

Fatih Terim'in heykeli dikiliyor!

yönetimi, kulübe toplam 19 kupa kazandıran ve sayısız başarılara imza atan 'in heykelini dikmeye hazırlanıyor. Heykelin stadın girişine yapılacağı öğrenildi.

Şampiyon 'da gündem heykeli...

8'i lig olmak üzere sarı-kırmızılı kulübe toplamda 19 kupa kazandıran tecrübeli teknik adam, 'yaşayan efsane' olarak anılıyor.

STADIN GİRİŞİNE YAPILACAK
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Terim'e bir hediye vermeyi planlayan Galatasaray yönetimi ise heykel çalışmalarına başladı.

Gerekli yerlerle görüşen yönetimin, heykeli Stadı'nın girişine yaptıracağı öğrenildi.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI
Galatasaray'ı 8 kez mutlu sona ulaştıran 65 yaşındaki teknik adamı bu alanda 4 şampiyonlukla ve 3'er şampiyonlukla, , Daum ve takip ediyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kupaya ulaştı.

  1. 20.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 14:33
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