Fatih Terim'in heykeli dikiliyor!

Şampiyon Galatasaray'da gündem Fatih Terim heykeli...

8'i lig olmak üzere sarı-kırmızılı kulübe toplamda 19 kupa kazandıran tecrübeli teknik adam, 'yaşayan efsane' olarak anılıyor.

STADIN GİRİŞİNE YAPILACAK

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen Terim'e bir hediye vermeyi planlayan Galatasaray yönetimi ise heykel çalışmalarına başladı.

Gerekli yerlerle görüşen yönetimin, heykeli Türk Telekom Stadı'nın girişine yaptıracağı öğrenildi.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Galatasaray'ı 8 kez mutlu sona ulaştıran 65 yaşındaki teknik adamı bu alanda 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı ve 3'er şampiyonlukla, Mustafa Denizli, Daum ve Gordon Milne takip ediyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kupaya ulaştı.