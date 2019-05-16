Hagi’yi isteyen acele etsin – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hagi’yi isteyen acele etsin

’yi isteyen acele etsin

Hagi’yi isteyen acele etsin

Gheorghe 'nin oğlu Ianis'in adı ile anılırken, 'dan açıklama geldi.

Gheorghe ?'nin oğlu Ianis'in adı ile anılırken, 'dan açıklama geldi. Romanya kulübü Genel Direktörü Cristian Bivolaru, "Terim'in onu istediğini duydum. Gelen tekliflere bakacağız. G.Saray talip olacaksa acele etmeli çünkü fiyatı artacak" diye konuştu.
  1. 16.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hagi’yi isteyen acele etsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN