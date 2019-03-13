Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

'da maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 13.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN