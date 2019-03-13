Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 13.03.2019
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