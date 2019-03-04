Türüç Aslan olabilir – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Türüç Aslan olabilir

Türüç Aslan olabilir

Teknik direktör , ’ün sezon sonunda ’a imza atabileceğini duyurdu.

ile geçtiğimiz günlerde adı anılan 'un yıldızı hakkında pekiştirici bir iddia daha atıldı. Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan , 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olabileceğini söyledi. Özcan, 'a bu hafta gol atan Türüç için, "Çok iyi bir oyuncu ve çok ciddi şekilde Galatasaray'a sezon sonunda gideceği yönünde söylentiler var" dedi. Kayseri ile 2020'ye kadar kontratı olan Türüç bu sezon 3 gol attı.
  1. 4.3.2019
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