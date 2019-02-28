Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı çalışmalarına başladı
28 Şubat 2019, Perşembe
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maçı çalışmalarına başladı

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı çalışmalarına başladı

, 'in 24. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 'nda oynanan son maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra sahada yapılan antrenmanda dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlk olarak üçe üç jokerli dar alan oyunu oynanırken devam eden bölümde altıya altı yarı sahada dar alan oyunu üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 28.02.2019
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