Avrupa Ligi'ne Luyindama damgası!
Benfica karşısında Galatasaray’ın ayakta kalan nadir isimlerinden olan Christian Luyindama, UEFA tarafından haftanın 11’ine seçildi.
Kongolu stoper, Cimbom'un Portekiz ekibi karşısındaki tek golünü kaydetmişti. Kadro şu isimlerden oluştu:
'TUR DAHA BİTMEDİ'
Cimbom'un stoperi Christian Luyindama, Benfica karşısında evlerinde can acıtan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Onlar bizi burada nasıl yendiyse biz de onları Portekiz'de yenebiliriz. İşimiz kolay olmayacak ama tur daha bitmedi" ifadelerini kullandı.
HAZIRLIKLAR START ALIYOR
Cimbom, Benfica yenilgisinin ardından dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile görüşerek bireysel hataları en aza indirmeleri gerektiğini söyleyecek. Puan kaybına tahammüleri olmadığını tekrarlayacak.
BELHANDA YİNE KAYIP
Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda, istikrar sorunu yaşıyor. Tecrübeli orta saha, ligde müthiş bir maç çıkardıktan sonra Avrupa arenasında Benfica karşısında kötü bir performans gösterdi. Bunda Faslı futbolcunun, Ndiaye ve Fernando'dan istediği desteği alamamasının da rolü büyüktü.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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