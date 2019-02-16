Avrupa Ligi'ne Luyindama damgası!

Kongolu stoper, Cimbom'un Portekiz ekibi karşısındaki tek golünü kaydetmişti. Kadro şu isimlerden oluştu:



'TUR DAHA BİTMEDİ'



Cimbom'un stoperi Christian Luyindama, Benfica karşısında evlerinde can acıtan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Onlar bizi burada nasıl yendiyse biz de onları Portekiz'de yenebiliriz. İşimiz kolay olmayacak ama tur daha bitmedi" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLAR START ALIYOR



Cimbom, Benfica yenilgisinin ardından dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile görüşerek bireysel hataları en aza indirmeleri gerektiğini söyleyecek. Puan kaybına tahammüleri olmadığını tekrarlayacak.



BELHANDA YİNE KAYIP



Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda, istikrar sorunu yaşıyor. Tecrübeli orta saha, ligde müthiş bir maç çıkardıktan sonra Avrupa arenasında Benfica karşısında kötü bir performans gösterdi. Bunda Faslı futbolcunun, Ndiaye ve Fernando'dan istediği desteği alamamasının da rolü büyüktü.