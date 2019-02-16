Avrupa Ligi'ne Luyindama damgası!
19 Mayıs 2019, Pazar
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Avrupa Ligi'ne Luyindama damgası!

Avrupa Ligi'ne Luyindama damgası!

karşısında ’ın ayakta kalan nadir isimlerinden olan , tarafından haftanın 11’ine seçildi.

Kongolu stoper, Cimbom'un Portekiz ekibi karşısındaki tek golünü kaydetmişti. Kadro şu isimlerden oluştu:


'TUR DAHA BİTMEDİ'

Cimbom'un stoperi , karşısında evlerinde can acıtan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Onlar bizi burada nasıl yendiyse biz de onları Portekiz'de yenebiliriz. İşimiz kolay olmayacak ama tur daha bitmedi" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR START ALIYOR

Cimbom, Benfica yenilgisinin ardından dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. 'da teknik direktör , oyuncuları ile görüşerek bireysel hataları en aza indirmeleri gerektiğini söyleyecek. Puan kaybına tahammüleri olmadığını tekrarlayacak.

BELHANDA YİNE KAYIP

maçının yıldızı Younes , istikrar sorunu yaşıyor. Tecrübeli orta saha, ligde müthiş bir maç çıkardıktan sonra Avrupa arenasında Benfica karşısında kötü bir performans gösterdi. Bunda Faslı futbolcunun, Ndiaye ve 'dan istediği desteği alamamasının da rolü büyüktü.

  1. 16.2.2019
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