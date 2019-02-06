Galatasaray'da Donk bilmecesi
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'da bilmecesi

Galatasaray'da Donk bilmecesi

Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak.

Şu anda 32 yaşındaki 'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.

YENİ KONTRAT YAKINDA

'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.

GOMIS DURMUYOR

'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan , 'ı da sallıyor. Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 19 maçta 15 gol atıp, 3 asist yaptı.

LİSTELER VERİLDİ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu şekillendi. Devre arasında Semih, Emre, Marcao, Diagne, Mitroglou ve Luyindama'yı alan Aslan, 3 oyuncu şartı nedeniyle Luyindama, Marcao ve Diagne'yi listeye ekledi.

  1. 6.2.2019
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