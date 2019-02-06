Galatasaray'da Donk bilmecesi

Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.

YENİ KONTRAT YAKINDA

'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.

GOMIS DURMUYOR



Galatasaray'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan Gomis, Suudi Arabistan'ı da sallıyor. Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 19 maçta 15 gol atıp, 3 asist yaptı.

LİSTELER VERİLDİ



Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu şekillendi. Devre arasında Semih, Emre, Marcao, Diagne, Mitroglou ve Luyindama'yı alan Aslan, 3 oyuncu şartı nedeniyle Luyindama, Marcao ve Diagne'yi listeye ekledi.