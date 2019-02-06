Galatasaray'da Donk bilmecesi
Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için Galatasaray kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak.
Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.
YENİ KONTRAT YAKINDA
'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
GOMIS DURMUYOR
Galatasaray'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan Gomis, Suudi Arabistan'ı da sallıyor. Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 19 maçta 15 gol atıp, 3 asist yaptı.
LİSTELER VERİLDİ
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu şekillendi. Devre arasında Semih, Emre, Marcao, Diagne, Mitroglou ve Luyindama'yı alan Aslan, 3 oyuncu şartı nedeniyle Luyindama, Marcao ve Diagne'yi listeye ekledi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Galatasaray'da Donk bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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