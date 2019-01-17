Ozan Kabak sonrası flaş gelişme! Yeni Galatasaray'da golcü...
17 Ocak 2019, Perşembe
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sonrası flaş gelişme! Yeni 'da golcü...

Ozan Kabak sonrası flaş gelişme! Yeni Galatasaray'da golcü...

'de döneminin bitmesine çok az bir süre kala 'da transfer ya da transferlerden çok ayrılıklar gündemde... Son olarak 'ın satılmasının ardından forvet konusunda flaş gelişmeler peş peşe yaşandı... FOTOMAC.COM.TR

Sarı-kırmızılıların santrfor transferinde sıcak gelişme! 'ın Stuttgart'a satılmasıyla eli bollaşan Aslan, yeni golcüsüne kavuşuyor... Fatih Terim'in planları dahilinde mutlak suretle 1 değil 2 golcü birden gelebilir. Listedeki isimler ve detayları belli oldu.

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  1. 17.1.2019 10:38
  2. Güncelleme: 17.1.2019 10:51
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