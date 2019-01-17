Ozan Kabak sonrası flaş gelişme! Yeni Galatasaray'da golcü...
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray'da transfer ya da transferlerden çok ayrılıklar gündemde... Son olarak Ozan Kabak'ın satılmasının ardından forvet konusunda flaş gelişmeler peş peşe yaşandı... FOTOMAC.COM.TR
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- 17.1.2019 10:38
- Güncelleme: 17.1.2019 10:51
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Ozan Kabak sonrası flaş gelişme! Yeni Galatasaray'da golcü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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