Ozan Kabak sonrası flaş gelişme! Yeni Galatasaray'da golcü...
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray'da transfer ya da transferlerden çok ayrılıklar gündemde... FOTOMAC.COM.TR
17 Ocak 2019 Perşembe, 09:24:44
Güncelleme: 10:02:44
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Ozan Kabak sonrası flaş! Yeni Galatasaray'da golcü...
Sarı kırmızılar devre arası transfer dönemine mutlak golcü parolası ile girdi ancak bombalar takım içinden peş peşe patlamaya devam ediyor...
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Ozan Kabak sonrası flaş! Yeni Galatasaray'da golcü...
Garry Rodrigues ve Ozan Kabak transferlerinden 22,25 milyon euro para kazanıldı.
Ozan Kabak sonrası flaş! Yeni Galatasaray'da golcü...
Belhanda, Fernando ve Maicon için de devrede olan kulüpler var ancak teknik direktör Fatih Terim bu isimlerin takımda kalmasını istiyor.
Ozan Kabak sonrası flaş! Yeni Galatasaray'da golcü...
Öyle ki yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da teknik direktör Terim, kadro sıkıntısı çekmek yerine lig ve Avrupa'da önemli işlere imza atmak peşinde. Tüm bunlar yaşanırken flaş bir gelişme daha yaşandı...
Ozan Kabak sonrası flaş! Yeni Galatasaray'da golcü...
Forvet transferi konusunda da belirli aşamalar kaydeden sarı kırmızılı yönetim, Ozan Kabak transferi sonrası alacağı transfer ücretini nerede kullanacağı da belli oldu. İşte detaylar...