Galatasaray'da şok! Ozan Kabak satıldı...
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Ozan Kabak'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yıldız Alman ekibine transfer oldu...
Galatasaraylı taraftarlar ikinci yarının başlamasına az bir süre kala yeni transferler beklerken, takımın genç yıldızı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Kabak, Bundesliga ekibine transfer oldu. İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli ve yeni takımı...HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
- 16.1.2019 13:18
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray'da şok! Ozan Kabak satıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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