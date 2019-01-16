Galatasaray'da şok! Ozan Kabak satıldı...
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'da şok! satıldı...

Galatasaray'da şok! Ozan Kabak satıldı...

'ın parlayan yıldızı 'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yıldız Alman ekibine oldu...

Galatasaraylı taraftarlar ikinci yarının başlamasına az bir süre kala yeni transferler beklerken, takımın genç yıldızı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Kabak, Bundesliga ekibine oldu. İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli ve yeni takımı...

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  1. 16.1.2019 13:18
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