Galatasaraylı taraftarlar ikinci yarının başlamasına az bir süre kala yeni transferler beklerken, takımın genç yıldızı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Kabak, Bundesliga ekibine transfer oldu. İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli ve yeni takımı...