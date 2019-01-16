Galatasarayda Ozan Kabak satıldı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Genç savunmacı Ozan Kabak'ın Almanya Bundesliga ekibine transfer oldu. İşte detaylar...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 12:33:56
Güncelleme: 12:46:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray transferde çalışmalarına devam ederken Ozan Kabak hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Kabak ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası takımda kalacağını açıklayan genç stoperin Stuttgart'a imza attığı iddia edildi.
BONSERVİS BEDELİ 12 MİLYON EURO Son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın talip olduğu genç futbolcunun 12 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olduğu iddia edildi.
Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un geçtiği habere göre Stuttgart, Ozan Kabak'ı transferi için mutlu sona ulaştı. Alman kulübünün, genç savunma için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği ve transferin bittiği belirtildi.