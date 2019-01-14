Kurtuluş yok! – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Kurtuluş yok!

Kurtuluş yok!

Tarık 2014’te 4 milyon 750 bin Euro karşılığında ’dan alındı. Bu sezon 1 resmi maçta dahi oynamayan 27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz ayrılacak.

'da büyük hayal kırıklığı yaratan ve formayı unutan 'ın 'e olacağı iddia edilmişti. Fatih Karagümrük Başkanı , Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran gelişme sonrası FutbolArena'ya konuştu. Hurma, "Tarık Çamdal sevdiğimiz bir futbolcu ama transferi için hiçbir girişimimiz olmadı" dedi. Bu durum "Tarık'tan sezon sonuna kadar kurtuluş yok" yorumlarına neden oldu.
  1. 14.1.2019
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