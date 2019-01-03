Emre Mor harekatı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Emre Mor savaşı çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir genç yıldızı kadrosuna katmak istese de son dönemde Emre ile Fenerbahçe daha çok anılıyordu. Hatta sarı-lacivertli yönetim, transferi bitirmek için gün sayıyordu. Ali Koç yönetimi, son olarak Emre'ye karşılık Ozan Tufan ve 2 milyon euro önermişti. Ancak Emre Mor'u ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Galatasaray da yeniden devreye girme kararı aldı.



ÜSTÜNE PARA İSTEDİ

İki takımın karşı karşıya gelmesini fırsat bilen Celta Vigo'nun rakamı 5 milyon euro'ya çıkardığı bilgisi geldi. Cimbom bunun üzerine kontra bir teklifle İspanyolların karşısına çıktı. Emre Mor karşılığında Garry Rodrigues'i vermeyi öneren Galatasaray yönetimi, üstüne de 5 milyon Euro para istedi. İspanyollar bu ilginç teklif karşısında düşünmek için süre istediler. 2016'da yıldızı parlayan ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde forma giyen Emre Mor ardından Celta Vigo'ya transfer olmuştu



SERVET ÖDEDİLER

Celta Vigo, genç oyuncu için 2017 yazında Borussia Dortmund'a 13 milyon euro ödedi. Almanlar da 10 milyon euro'ya Nordsjaelland'dan kadrosuna katmıştı.



ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

2017 yazında Celta Vigo'nun yolunu tutan 21 yaşındaki futbolcu, İspanya'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı futbolla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.



9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Celta Vigo forması ile 9 maça çıkan ve bunların yalnızca 4'üne ilk 11'de başlayan Emre Mor, skora katkı sağlayamadı. Mor, Celta Vigo'da şu ana kadar toplamda 1 gol atıp 2 asist yaptı.