Emre Mor harekatı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Emre Mor harekatı

Emre Mor harekatı

, gözden çıkardığı genç futbolcu için 5 milyon euro talep ederken , Rodrigues’i teklif etti

ile arasında Emre Mor savaşı çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir genç yıldızı kadrosuna katmak istese de son dönemde Emre ile Fenerbahçe daha çok anılıyordu. Hatta sarı-lacivertli yönetim, transferi bitirmek için gün sayıyordu. yönetimi, son olarak Emre'ye karşılık ve 2 milyon euro önermişti. Ancak Emre Mor'u ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Galatasaray da yeniden devreye girme kararı aldı.

ÜSTÜNE PARA İSTEDİ
İki takımın karşı karşıya gelmesini fırsat bilen 'nun rakamı 5 milyon euro'ya çıkardığı bilgisi geldi. Cimbom bunun üzerine kontra bir teklifle İspanyolların karşısına çıktı. Emre Mor karşılığında Garry Rodrigues'i vermeyi öneren Galatasaray yönetimi, de 5 milyon Euro istedi. İspanyollar bu ilginç teklif karşısında düşünmek için süre istediler. 2016'da yıldızı parlayan ve gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde forma giyen Emre Mor ardından Celta Vigo'ya olmuştu

SERVET ÖDEDİLER
Celta Vigo, genç oyuncu için 2017 yazında Borussia Dortmund'a 13 milyon euro ödedi. Almanlar da 10 milyon euro'ya Nordsjaelland'dan kadrosuna katmıştı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
2017 yazında Celta Vigo'nun yolunu tutan 21 yaşındaki futbolcu, 'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı futbolla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

9 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Celta Vigo forması ile 9 maça çıkan ve bunların yalnızca 4'üne ilk 11'de başlayan Emre Mor, skora katkı sağlayamadı. Mor, Celta Vigo'da şu ana kadar toplamda 1 gol atıp 2 asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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