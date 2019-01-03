Adnan Polat: Yeni bir şampiyon çıkabilir

Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, 34 hafta sonunda yeni bir şampiyon çıkabileceğini söyledi. Erzurum'da soruları yanıtlayan Polat, "Üç büyük takım bu sezon kötü. Bu sene yeni bir şampiyon çıkabilir. Çıkması da olağanüstü bir şey değil. Kim hak ediyorsa o olsun. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki gönlüm Galatasaray'dan yana" diye konuştu.