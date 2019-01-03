Adnan Polat: Yeni bir şampiyon çıkabilir
Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, 34 hafta sonunda yeni bir şampiyon çıkabileceğini söyledi.
Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, 34 hafta sonunda yeni bir şampiyon çıkabileceğini söyledi. Erzurum'da soruları yanıtlayan Polat, "Üç büyük takım bu sezon kötü. Bu sene yeni bir şampiyon çıkabilir. Çıkması da olağanüstü bir şey değil. Kim hak ediyorsa o olsun. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki gönlüm Galatasaray'dan yana" diye konuştu.
- 3.1.2019
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Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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