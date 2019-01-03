Adnan Polat: Yeni bir şampiyon çıkabilir – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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: Yeni bir şampiyon çıkabilir

Adnan Polat: Yeni bir şampiyon çıkabilir

'in ilk yarısını değerlendiren eski başkanı , 34 hafta sonunda yeni bir şampiyon çıkabileceğini söyledi.

'in ilk yarısını değerlendiren eski başkanı , 34 hafta sonunda yeni bir şampiyon çıkabileceğini söyledi. 'da soruları yanıtlayan Polat, "Üç büyük takım bu sezon kötü. Bu sene yeni bir şampiyon çıkabilir. Çıkması da olağanüstü bir şey değil. Kim hak ediyorsa o olsun. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki gönlüm Galatasaray'dan yana" diye konuştu.

  1. 3.1.2019
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