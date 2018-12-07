Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Galatasaray'ın katılımı olmadan gerçekleşti. Vakıf Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bildiri hakkında açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin 17 kulüple yayınladığı ortak metnin oy birliğiyle arkasında olduklarını açıklayan Fikret Orman, "Amacımız kimseyi karşımıza almak değil yapılan yanlışı düzeltmektir. Bugün böyle olur, Galatasaray yarınki toplantıya katılır, bu çok büyütülecek bir şey değil" dedi.



BİR KULÜPLE OLMAZ

Orman, hakemlerin zaman zaman büyük hatalar yaptığını dile getirerek, "Her maçtan sonra cezalandırmaya dönersek, Türk hakemliğine zarar verilir. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur. Ancak 1 kulüp istedi diye hakemleri kamuoyu önünde cezalandırmak yanlış olur. VAR, doğru bir sistem. Fakat sistemi yöneten insanlar hata yapabiliyor. Teknoloji hata yapmaz" ifadelerini kullandı.



AZİZ İLE CENGİZ'E RET

Konyaspor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Serdar Aziz için Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi. Tahkim, Mustafa Cengiz'e en son verilen 45 gün men ile 130 bin liralık cezayı da onadı.



G.SARAY'IN HAKKI YENDİ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaşanan hakem hatalarından dolayı futbolu konuşamadıklarını söyledi. Yiğiner, Konyaspor maçında Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltıyla 2 puan kaybettiğini vurgularken, "Galatasaray Kulübü'nün de Kulüpler Birliği'nde olmasını arzu ederdik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz; tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın Konya maçında hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. Ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz" yorumunu yaptı.



HÜSEYİN GÖÇEK'E UEFA'DAN DAVET

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasında yaptığı hatadan sonra kızağa çekilen Hüseyin Göçek'e UEFA'dan haber geldi. Bu sezon Avrupa'da 8 maç yöneten Göçek, UEFA tarafından ilk kez Avrupa'nın en iyi hakemlerinin 28-30 Ocak'ta katılacağı seminere çağrıldı. Lisbon'da yapılacak toplantıya Göçek'le birlikte Cüneyt Çakır da katılacak.



"GALATASARAY'SIZ OLMAZ"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesi Galatasaray'ın olmamasını değerlendirdi. Bedir, "Galatasaray Kulübü'nün açıklamasını duyduk. Galatasaray da diğer kulüpler de bir ve beraber olmanın heyecanı içinde olacaktır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan birlik olmaz" dedi.



NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikalarında Hüseyin Göçek sarı-kırmızılıların aleyhine hatalı bir penaltı çalmış, VAR hakemi Halis Özkahya kararı onaylamıştı. Maç sonu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz iki hakemin düdüğünü asmasını istemişti. TFF de hakemleri ikinci bir emre kadar görevden uzaklaştırmıştı. Kulüpler Birliği'ndeki Galatasaray hariç 17 kulüp ise ortak bir bildiri yayınlayarak hakemlerin geri dönmesini istemişti. Galatasaray da Kulüpler Birliği toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.