Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    -Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu

    Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu

    Süper Lig'in 13. haftasında 'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

    , Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

    Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

    38 yaşındaki Özkahya, ligin 12. haftasında Çaykur Rizerspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş DG Sivasspor maçlarında da VAR olarak görev almıştı.




    1. 23.11.2018 13:34
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