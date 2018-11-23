Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halis Özkahya oldu.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halis Özkahya oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
38 yaşındaki Özkahya, ligin 12. haftasında Çaykur Rizerspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş DG Sivasspor maçlarında da VAR olarak görev almıştı.
- 23.11.2018 13:34
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
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Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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