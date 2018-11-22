Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları... - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in ilginç anları...

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçına atanan hakem Halil Umut Meler'in Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sarı-laciverlilerin, Bursaspor'la yaptığı maçtaki ilginç mimik hareketleri gündem olmuştu...
    22 Kasım 2018 Perşembe, 13:02:08 Güncelleme: 14:02:08
    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları...

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonpor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları...

    TRABZONSPOR 9 MAÇTA 3 YENİLGİ, FENERBAHÇE 11 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
    Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları...

    Futbolseverlerin merakla beklediği derbi maça Hail Umut Meler'in atanması ise Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kadıköy'de oynanan maçtaki görüntüleri akıllara getirdi.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları...

    MEHMET TOPAL'IN POZİSYONU İÇİN VAR'A GİTTİ
    Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u ağırladığı maçın 21. dakikasında Mehmet Topal ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı kararı verdi ve sonrasında VAR'a gitti.

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Melerin ilginç anları...

    VAR HAKEMLERİ DE 'PENALTI' DEDİ
    Pozisyonu tekrar inceleyen VAR hakemleri Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu da pozisyonun penaltı olduğunu belirtti. Bu bilgi sonrası Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

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