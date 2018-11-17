Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda Milli Takım maçında sakatlandı
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ın Faslı yıldızı maçında sakatlandı

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda Milli Takım maçında sakatlandı

    'ın Faslı futbolcusu Younes , ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.

    1. 17.11.2018 07:27
    2. Güncelleme: 17.11.2018 13:27
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